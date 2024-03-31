Четверта поразка Скрипника: Зоря обіграла Металіст 1925 завдяки дублю Герреро – відео

Харківський Металіст 1925 продовжує розчаровувати своїми результатами у весняній частині чемпіонату. У поєдинку проти луганської Зорі команда Скрипника не змогла зберегти нічию.

Зоря – Металіст 1925 2:1

Голи: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63

У неділю, 31 березня, у Києві відбувся матч між Зорею та Металістом 1925. Особливо принциповим цей поєдинок був для Віктора Скрипника, який грав проти колишньої команди, пише 24 Канал.

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Герреро – рятівник Зорі

Номінальні господарі поля відкрили рахунок у зустрічі на 41-й хвилині. Герреро отримав пас від Батагова та переграв голкіпера Металіста 1925.

Харків'яни зуміли відігратися в середині другого тайму. Після розіграшу кутового Дмитро Юсов з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт.

Однак підопічні Скрипника не зуміли втримати нічийний рахунок. На 76-й хвилині матчу панамський форвард Зорі вдруге покарав молодого голкіпера Металіста 1925 Проценка.

У підсумку матч, який двічі зупиняли через повітряні тривоги, завершився перемогою Зорі з рахунком 2:1.

Команда Юрія Коваля продовжує набирати важливі очки. Луганці займають 12-те місце в турнірній таблиці з 22 балами.

Металіст 1925 продовжує своє падіння. Харківська команда залишилася на передостанній сходинці, маючи в активі 16 очок.

Відеоогляд матчу Зоря – Металіст 1925