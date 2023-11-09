Крутий гол п'ятою і провал оборони: Зоря посипалась у грі Ліги конференцій проти Маккабі – відео

Команда Валерія Кривенцова пропустила швидкий гол від гостей з Тель-Авіва. Ізраїльтянам допомогло нестандартне рішення Лукассена, а до перерви Маккабі довів рахунок до розгрому.

Зоря проводить свій третій матч в рамках Ліги конференцій 2023-2024. Луганська команда у номінально домашній грі протистоїть прямому конкуренту за вихід в плей-офф Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал.

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На старті зустрічі ізраїльтяни були гострішими і це дозволило підопічним Роббі Кіна відкрити рахунок. Допомогла гостям у цьому подача після кутового.

М'яч дістався Лукассену, але його удар заблокували. Втім снаряд повернувся до нідерландця і той п'ятою пробив Турбаєвського, вивівши Маккабі вперед.

Відео голу Лукассена:

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Зоря змогла створити кілька небезпечних моментів, але другий гол був забитий також гостями. Після подачі Захаві захисники проспали забігання Переца, який головою пробив українського кіпера.

Відео голу Переца:

На жаль, захист Зорі діяа у першому таймі жахливо і це дозволило Маккабі піти на перерву із розгромною перевагою. Навіс Мілсона головою замкнув Перец, який оформив дубль.

Як Перец оформив дубль: