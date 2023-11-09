Матч імені голкіпера Маккабі: Зоря зазнала "домашньої" поразки у Лізі конференцій – відео голів

У рамках 3-го туру групового раунду Ліги конференцій Зоря приймала Маккабі Тель-Авів. У першій лобовій зустрічі перемогу здобув ізраїльський клуб.

Зоря – Маккабі Тель-Авів 1:3

Голи: Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 44

9 листопада відбулась перша зустріч цих клубів у цьому розіграші Ліги конференцій. Поєдинок розпочався із акції від ізраїльського клубу, які вшанували пам'ять усіх загиблих від війни в їх країні, пише 24 Канал.

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Вже на старті поєдинку Зоря першою пропустила. Кутовий Маккабі став гольовим. Лукассен, який перебував спиною до воріт, оригінально п'яткою пробив по воротах луганського клубу після того, як його удар головою був заблокований.

Відео першого голу у матчі від Маккабі

Дуже складний початок був для команди Валерія Кривенцова. Цей пропущений гол увімкнув луганський колектив у гру, але і гості не відсиджували у центрі поля. Дуже легко футболісти Маккабі проникали у штрафний майданчик українців.

Мічин завдав удару з-за меж штрафного, але м'яч полетів прямо у руки голкіпера.

На 23-й хвилині Зоря організувала свій перший по-справжньому небезпечний момент. Голкіпер відбив удар з меж штрафного від Нагнойного. А перед цим м'яч після пострілу Герреро пролетім над поперечиною.

Минуло 19 хвилин від першого голу, як м'яч вдруге побував у володіння Зорі. Перец після подачі з флангу від Захаві опинився поміж двох захисників та головою розстріляв ворота Турбаєвського. Маккабі зробив собі комфортні 0:2 ще у середині першого тайму.

Відео другого голу Маккабі у ворота Зорі

Вже у наступній атаці Перец міг оформити дубль. Лише голкіпер Турбаєвський врятував команду від ганебного результату у першому таймі.

Господарі активізувались біля воріт суперник та двічі за декілька хвилин змушували голкіпера Москеру здійснювати два фантастичні сейви. Спершу Мічин пробивав під поперечину, а вже через декілька секунд вже Антюх небезпечно пробив по ворота Маккабі.

Ізраїльтяни відповіли дальнім ударом від Захаві. М'яч пролетів неподалік стійки володінь Турбаєвського.

Не використала Зоря ще один свій чудовий момент. Із ударом Герреро знову впорався голкіпер клубу із Тель-Авів. Якийсь фарт спіймав у руки воротар Москера в першому таймі цього матчу.

На жаль, Зоря створила гостроту, а суперник знову забив. Гол у роздягальню оформив Перец, який головою зробив рахунок розгромним 0:3. Знову центрбеки зіграли дуже провально.

Відео третього голу Маккабі

У перерві Кривенцову слід було щось міняти у грі Зорі, яка атакувала, але жоден із моментів так і не змогла перетворити у гол.

Поєдинок продовжився неточним ударом від Захаві.

На 57-й хвилині Мічин замкнув простріл від Снурніцина у штрафний Маккабі, відквитавши один гол для Зорі. Здавалось, так усім. Однак суддя після перегляду ВАР скасував м'яч через офсайд. Рахунок залишився незмінним 0:3.

Волошин пробивав у дальній нижній кут воріт, але стійка врятувала Москеру від пропущеного голу, який вже був відіграний у цьому епізоді. М'яч від стійки відлетів прямо у руки голкіпера гостей.

Спершу футболісти луганського клубу ледь не подарували супернику четвертий гол. Однак на 74-й хвилині Зоря таки за усіма правилами забила у ворота Маккабі. Доволі сумбурна контратака вдалась господарям, яку закінчив Алефіренко. Рахунок таки став 1:3.

Відео голу Зорі

Вже у наступній атаці Яцик наважився на дальній удар – Москера ефектно витягнув м'яч з-під поперечини.

Команда Кривенцова продовжила тиснути на ворота суперника. Дуже багато роботи було у голкіпера Маккабі, який проводив відмінний поєдинок.

Алефіренко класно відкрився під передачу з глибини поля, але не зумів пробити. Однак м'яч відскочив до Чурка, який у стилі карате пробив прямо у руки голкіперу.

Зоря зазнала першої поразки у груповому раунді Ліги конференцій 1:3.