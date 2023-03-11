Перспективи Львова в тумані: Зоря розгромила головного аутсайдера УПЛ – відеоогляд

У суботу, 11 березня, стартував 17-й тур чемпіонату України. У Києві на стадіоні "Динамо" луганська Зоря приймала ФК Львів.

Зоря – Львів 3:1

Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 – Бугай, 87

Львівська команда значно оновила свій склад у міжсезоння. Втім, саме незіграність великої кількості нових футболістів вплинула на кінцевий результат.

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Бомбардири Зорі на висоті

Матч відбувався за сильного туману, проте номінальним господарям поля це не заважало. Підопічні Патріка ван Леувена зуміли відкрити рахунок наприкінці першого тайму. Швидку контратаку Зорі завершив Назарій Русин, який буквально розстріляв ворота Рибки після пасу Герреро.

Свою перевагу луганці подвоїли на 54-й хвилині матчу. Захисник Зорі Імереков відгукнувся на подачу Бутка і головою пробив повз голкіпера Львова.

Та на цьому гольовий запал луганської команди не завершився. На 70-й хвилині матчу Булеца ефектно замкнув прострільну передачу Герреро.

Львів зумів відповісти лише голом престижу наприкінці поєдинку. Владислав Бугай, який у другому таймі замінив Есеолу вдало скористався подачею Богунова з кутового.

Команда ван Леувена закріпилася на третій сходинці таблиці, набравши 34 очка. Львів продовжує перебувати на дні "турнірки", але тепер розрив від Минаю, який йде 15-м, складає три пункти.

Відеоогляд матчу Зоря – Львів