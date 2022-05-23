Зоря хоче провести домашні єврокубкові матчі у Польщі

Війна достроково закінчила футбольний сезон в Україні. Луганська Зоря за підсумками першого кола пробилась у Лігу конференцій.

Варіант для домашніх поєдинків

На зимову перерву луганська команда закінчила на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. На жаль, 24 лютого Росії розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, що поставило крапку на спортивному житті у нашій країні.

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Наразі невідомо, чи стартуватиме новий сезон в УПЛ, але у єврокубках українські клуби повинні зіграти. Тому лідери чемпіонату розглядають різноманітні варіанти країн, де можуть провести домашні матчі у єврокубках. Серед таким клубів є луганська Зоря, яка у сезоні-2022/2023 гратиме у Лізі конференцій.

У минулому сезоні луганчани теж виступали у цьому новому турнірі, де зупинились на стадії групового раунду. За шість турів Зоря здобула 7 очок, випередивши софіївське ЦСКА. Переможцем групи "С" стала італійська Рома, друге місце посів Буде/Глімт.

У новому єврокубковому сезоні Зоря не проти провести домашні поєдинки у Польщі. Луганський клуб розглядає варіанти з Вроцлавом та Познанню. Швидше за все, що вибір впаде на арену у Вроцлаві через те, що познанський Лех пробився у Лігу чемпіонів.

Новий сезон УПЛ під питанням