Луческу: Найкраще було б зіграти в Києві

За словами Луческу, європейські матчі Динамо можуть зіграти в Польщі, якщо це буде неможливо зробити в Києві. Він впевнений, що у сусідній країні багато українських вболівальників, які підтримають київську команду.

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"Після товариської зустрічі з Легією я сказав президенту Суркісу, що було б добре грати наші європейські матчі тут, в Польщі. Ця країна – це чудове місце для проведення таких матчів, тут хороша атмосфера та багато українців. Очевидно, що найкращим варіантом був би Київ, але якщо це буде неможливим, то зіграємо в Польщі. Впевнений, що багато українських вболівальників відвідали б матчі та почували б себе як вдома", – сказав наставник Динамо.

Та все ж таки "біло-сині" хочуть повернутися додому та зіграти матчі в Києві.

В якому місті ми б зіграли? Польща є великою країною, тут багато чудових стадіонів, які зможуть помістити нас та Шахтар. Але, як я сказав раніше, найкраще було б зіграти в Києві. Зрештою, я повідомив президенту Суркісу, що саме там ми повинні почати підготовку. Аби показати, що не боїмося. А якщо не вдасться там зіграти, то тоді Польща. І кваліфікацію, і груповий етап,

– заявив Луческу.

Благодійне турне киян

Київський клуб отримав спеціальний дозвіл для виїзду за кордон. У киян запланована серія благодійних поєдинків. Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.

Також таким дозволом скористалися і "гірники".

В останньому матчі кияни гастролювали в Естонії. Динамівці розгромили свого суперника, місцеву Флору, з рахунком 0:3.

Динамо продовжує тримати серію безпрограшних поєдинків у благодійному турне.