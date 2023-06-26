Замість втікача в Шахтар: Зоря поклала око на італійського тренера-ноунейма – хто він такий

Луганці близькі до того, щоб втратити Патріка ван Леувена. Замість голандця "біло-чорні" готові зробити ризиковану ставку на 38-річного тренера з Італії.

Цікавий вибір Зорі

Цього літа кілька провідних клубів УПЛ можуть змінити тренерів. Почалось все з того, що чемпіон Шахтар вирішив попрощатися із Ігорем Йовічевічем.

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Одним із найбільш ймовірних кандидатів на заміну хорвату називають Патріка ван Леувена із Зорі. Якщо так станеться, то вже луганцям доведеться шукати нового коуча.

Як повідомляють італійські ЗМІ, Зоря розглядає варіант із запрошенням маловідомого спеціаліста Джованні Костантіно. За даними джерела, сторони вже ведуть переговори, однак вони ускладнюються через війну в Україні.

Хто такий Костантіно

38-річний Джованні ніколи не працював на високому рівні. До 2021 року Костантіно працював асистентом Марко Россі в угорському Гонведі, словацькій Дунайській Стреді, а також збірній Угорщини.

У 2021-му Костантіно почав самостійну тренерську кар'єру, очоливши угорський МТК. Правда там він протримався менш ніж півроку, вигравши лише 4 з 9 матчів. Після цього попрацював у Казарано з італійської Серії D (8 перемог у 23-х поєдинках). З лютого цього року Джованні вільний.

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Нагадаємо, що минулого сезону Зоря стала третьою в УПЛ, відставши від зони Ліги чемпіонів на три пункти. У наступному сезоні луганці зіграють в Лізі Європи, починаючи з ранду плей-офф кваліфікації.