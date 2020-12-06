Поєдинок Зоря – Дніпро-1 розпочнеться о 17:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Про це повідомляє 24 канал .

Окрім того, матч можна переглянути на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція розпочнеться о 19:25.

Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перед грою

Зоря та Дніпро-1 розпочали сезон-2020/2021 не так, як очікували. Клуби прагнули боротися за нагороди, але вимушені задовольнитися перебування у другій частині турнірної таблиці.

Луганський клуб останнім часом набрав непогану форму. У Лізі Європи Зоря перемогла АЕК та Лестер, а в чемпіонаті України розгромила Минай.

Водночас Дніпро-1 перебуває на 12-у місці та виграє в останньої команди всього 2 очки.

Інтерес до матчу підігріває і те, що влітку ЗМІ повідомляли, що наставник Зорі Віктор Скрипник повинен очолити Дніпро-1. Та призначення не відбулося і він залишився у луганському клубі.

Натомість на тренерському містку дніпрян відбулася зміна: Дмитра Михайленка замінив Ігор Йовічевіч.