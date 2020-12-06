Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Зоря після сенсаційної перемоги над Лестером у Лізі Європи спробує продовжити переможну серію в чемпіонаті України. У неділю, 6-го грудня, бронзовий призер УПЛ прийме Дніпро-1 у рамках 12 тур чемпіонату України. Поєдинок можна переглянути на сайті Спорт 24.
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