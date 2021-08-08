Динамо без Луческу перемогло Зорю в матчі з двома незабитими пенальті: відео

Луганська Зоря та київське Динамо в неділю, 8 серпня, зіграли центральний мат третього туру УПЛ. перемогу святкували гості.

Зоря – Динамо 1:2

Голи: Фрімпонг, 90+4 – Сирота, 17, Буяльський, 80

Нереалізовані пенальті: Фаворов, 76 – Де Пена, 71

В минулому турі обидві команди перемогли з різницею у чотири голи – Динамо розгромило Верес 4:0, а Зоря на виїзді обіграла Інгулець 1:5.

У цьому матчі діями Динамо керував Еміл Карас. Помічник головного тренера підміняв Мірча Луческу, якому напередодні зробили операцію.

Динамо мало не зі старту вирішило захопити ініціативу, взявши м'яч під свій контроль. Але до моментів на перших хвилинах справа не дійшла. Перший небезпечний удар відбувся лише на 11-й хвилині, коли Гармаша залишили без опіки у штрафному майданчику, але м'яч після його удару пролетів повз дальню штангу.

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Зоря на це відповіла згодом дальнім ударом Шахаба. Але все призвело до голу у ворота луганців. Бущан потужно виніс м'яч від власних воріт, його підхопив Родгрігес та намагався пробити по воротах. Удар заблокував Фаворов, і Динамо отримало право на кутовий. Саме після його подачі Сирота головою і відправив м'яч у ворота. Тут варто відзначити, що захисник киян зумів позбутися опікуна, коли пробивав.

Відео голу Сироти

Зоря на це змогла відповісти аж в другій половині першого тайму. Але обидві нагоди були змарновані. Ще одна нагода була втрачена вже по перерві. Крістін отримав пас від Шахаба та вже вбігав у штрафний майданчик. Аж поки м'яч в нього з під ніг не вибив Шапаренко. Гравці Зорі вимагали пенальті за цей епізод, але арбітр проігнорував їх прохання.

Зоря продовжувала тиснути на ворота Динамо. Та ні Шахаб, ні Кочергін так і не змогли забити.

Збільшити свою перевагу Динамо могло з пенальті. Призначили його за гру рукою Імерекова у власному штрафному. Правда в руку захиснику м'яч влучив, відбившись від його ноги. Але VAR на цьому матчі не було, тож рішення арбітр не змінив. Пробивати пішов Де Пена, і не зумів забити – Шевченко доволі впевнено відбив його удар.

Вже за декілька хвилин право на пенальті отримала і Зоря – Сидорчук "скосив" у підкаті Кочергіна. У луганців удар з позначки відправився виконувати Фаворов. Але і він не забив – м'яч влучив у штангу. Хоча і Бущан вгадав напрям удару.

Та все ж обидві команди так зуміли ще відзначитися до кінця матчу. Спочатку Динамо подвоїло рахунок, коли Буяльський отримав м'яч перед штрафним майданчиком та завдав удар у кут воріт. Цього разу Шевченко не впорався з таким пострілом.

Зоря ж забила перед самим свистком про закінчення матчу. Фрімпонг, який вийшов на заміну, вже з меж штрафного зумів таки пробити поміж ніг Бущану, який кинувся на перехоплення. Але після цього арбітр одразу просигналізував про закінчення матчу. Зоря навіть не зуміла розвести м'яч.

Для Зорі поразка у матчі проти Динамо стала другою в цьому сезоні УПЛ вже після третього туру.

Динамо набрала шість очок за два зіграні матчі і піднялося в групу лідерів. 11 серпня кияни зіграють перенесений матч першого туру проти Минаю.