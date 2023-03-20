Футболісти Зорі отримали обіцянки про солідні преміальні за перемогу над Динамо, – ЗМІ

Попередній 18-й тур УПЛ приніс нам перемогу Зорі над Динамо. Єдиний гол визначив переможця поєдинку.

Автором цього результативного удару став Едуардо Герреро на 83-й хвилині матчу. Зоря мінімально обіграла столичного суперника.

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Співаковський: Це те, що дають в Олександрії за кожну перемогу

Журналіст Михайло Співаковський розповів, як президент Зорі стимулював команду перед поєдинком із Динамо. Начебто за перемогу над киянами футболісти Зорі отримали хороші преміальні. Представник ЗМІ не став розкривати конкретних сум.

Після цього матчу Євген Геллер начебто пообіцяв команді хороші преміальні. Але ви знаєте, що таке хороші преміальні в Зорі?. Це те, що дають в Олександрії за кожну перемогу, до прикладу. Тобто Олександрія за перемогу над Минаєм отримала б стільки, скільки, я сподіваюся, отримають футболісти луганського клубу,

– сказав журналіст.

Співаковський заявив, що футболісти Зорі отримують такі бонуси лише за звитяги над українськими грандами – Динамо та Шахтарем. Не виключено, що до цього списку можна додати ще перемогу над Дніпром-1.

"У Зорі премія взагалі за два матчі на сезон може бути – за Динамо і Шахтар. Зараз, можливо, ще за СК Дніпро-1, тому що ми розуміємо певні стосунки між інвесторами цих клубів", – додав Співаковський.

Нагадаємо, що ця перемога дозволила Зорі закріпити свою перевагу над Динамо у турнірній таблиці. Тепер відставання киян від третього місця складає 4 бали. Луганський колектив вдруге у сезоні обіграв "біло-синіх". У першому колі їх особиста зустріч закінчилась вольовою перемогою Зорі 3:2.

Відставання Зорі від другого Дніпра-1 складає лише 2 пункти. А до першого місця, яке посідає Шахтар, відставання у 5 очок.

2 квітня Зоря зіграє в УПЛ проти львівського Руха.