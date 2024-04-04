Динамо розгромило беззубу Зорю: Бражко знову забиває, а Кабаєв оформлює супергол – відео

У четвер, 4 квітня, відбувся перенесений матч 6-го туру УПЛ-2023/2024. Київське Динамо у номінально гостьовому поєдинку розбив луганську Зорю.

Зоря – Динамо 0:3

Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67

Команди вже вдруге зіграли між собою менше, як за місяць часу. 12 березня кияни переграли "мужиків" із рахунком 2:0. Вже у перенесеному матчі "біло-сині" здолали суперника із ще більш переконливішим рахунком, пише 24 Канал.

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Однак взяти реванш луганському клубу не вдалось. Хоча це і був номінально домашній матч для Зорі, але поєдинок відбувся на полі легендарного стадіону імені Валерія Лобановського у Києві.

Вже на 7-й хвилині грубою помилкою Чурка скористались динамівці. Ванат відібрав м'яч віддав на Шапаренка, який скинув під удар Андрієвському, котрий й розмочив нулі на табло, вивівши Динамо уперед 1:0.

Майже одразу Зоря відповіла негострим ударом головою.

Був хороший момент у господарів, коли пробивав під дальню стійку Бугай. Але Бущан дотягнувся до м'яча, врятувавши свою команду від пропущеного голу.

До кінця першого тайму кияни володіли перевагою, створивши одразу декілька небезпечних моментів. Один із яких на 22-й хвилині перетворився у взяття воріт "мужиків". Кабаєв після передачі Шапаренка втік від опіки Міліча, підлаштувався під удар та пробив з-за меж штрафного. Динамівець неймовірним ударом вразив дев'ятку воріт Зорі. Динамо збільшило свою перевагу до 2:0.

На перерву команди пішли за тотального домінування киян, як у грі, так і в рахунку на табло 2:0.

Тотальна перевага динамівців

У другому таймі гості продовжували володіти перевагою, створюючи непоодинокі моменти біля воріт Сапутіна. На 67-й хвилині підопічні Олександра Шовковського втретє засмутили голкіпера Зорі. Гольовим став кутовий. Першим на подачі був Ярмоленко, який лише декілька хвилин до того з'явився на футбольному полі замість Волошина. Андрій скинув головою на дальню стійку, де вже головою запхав м'яч у ворота Бражко.

Володимир вже у другому матчі поспіль забив за Динамо. У минулому турі опорник відзначився у воротах полтавської Ворскли.

Наприкінці матчу Діалло перевірив на міцність каркас воріт Зорі. Також небезпечний момент був у Ярмоленка, якому не вдалось добре зловити м'яч на ногу та пробити якомога сильніше.

Динамо легко перемогло Зорю у номінально для себе виїзному матчі 0:3.

Після цієї звитяги кияни набрали вже 44 бали та опустили Дніпро-1 на четверте місце.

Зоря із 22 очками продовжує йти поблизу небезпечної зони – 12-та позиція.

Відео усіх голів матчу Зоря – Динамо