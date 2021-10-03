Зоря – Десна 2:0

Голи: Булеца, 19, Громов, 70

Нереалізований пенальті: Булеца, 7

Луганська Зоря доволі непогано виглядає в УПЛ – чотири перемоги в останніх п'яти матчах. Натомість цілком провалилася в єврокубках, пропускаючи в кожному матчі по три голи. Десна ж вдало стартувала в чемпіонаті, але за останні п'ять матчів – лише одна перемога та три поразки.

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Матч ж розпочався з того, що голкіпер Десни Ігор Литовка зумів стати спочатку антигероєм, а потім – героєм. На шостій хвилині він збив у власному штрафному Артема Громова, і арбітр призначив пенальті. Пробивати направився Сергій Булеца, але голкіпер з його ударом впорався.

Та вже невдовзі Булеца виправився за свій промах. Під час однієї з атак після прострілу з флангу м'яч потрапив до Аллахяра. Форвард намагався розвернутися та пробити, але захисники йому завадили. Та м'яч відлетів до Булеци, і той завдав удар в дотик. Литовка зачепив м'яч кінчиками пальців, але відбити його як слід не зумів. Рахунок у матчі був відкритий.

Десна свій момент зрівняти рахунок втратила у другій половині першого тайму – небезпечно пробивав Арвеладзе. Але Мацапура впорався.

У другому таймі Десні вдалося дещо вирівняти гру та почати створювати моменти біля воріт суперника. Хоча небезпечними вони не були.

Натомість гості забили другий гол. Громов отримав пас у штрафному, "переклав" м'яч під ліву ногу, при цьому "поклавши" на газон суперника, після чого пробив у дальній кут. Правда арбітр матчу довго вагався, чи зараховувати гол через ймовірний пасивний офсайд у Аллахяра. Та все ж таки зарахував.

Зоря довела матч до перемоги та піднялася вверх у турнірній таблиці. Команда поки на четвертому місці, відстаючи від третьої Ворскли на одне очко. Десна ж залишилася сьомою.