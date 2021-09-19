Зоря – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Луганська Зоря та одеський Чорноморець грають між собою матч 8 туру УПЛ. Початок матчу о 19:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

Зоря цей матч буде проводити після важкої подорожі до Норвегії – в рамках Ліги конференцій луганці зіграли проти чемпіона країни Буде/Глімт. І зазнали прикрої поразки.

Як це було Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій: відео

Чорноморець теж намагатиметься в цьому матчі перервати свою невдалу серію – команда не виграє три матчі поспіль, а загалом за сім турів "моряки" програли чотири рази. Хоча два останні матчі команда зіграла внічию.

Зоря – Чорноморець онлайн