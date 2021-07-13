Зоря вирвала перемогу у контрольному матчі на 90-й хвилині завдяки автоголу

У заключному контрольному матчі в рамках підготовки до нового сезону Зоря зіграла внічию з Аланьяспором. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь луганського клубу.

Зоря – Аланьяспор 2:1

Голи: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Караджа, 34

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У минулому сезоні суперник підопічних Віктора Скрипника посів сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і дійшов до фіналу Кубка країни, де програв Трабзонспору з рахунком 0:2.

Перша половина зустрічі залишилася за турецьким клубом. Ближче до кінця 45-хвилинки рахунок відкрив Караджа.

Після перерви луганчани заграли більш активно. Але вразити ворота суперника довго не вдавалося. Поки, нарешті, точним ударом не відзначився Вернидуб. А на останній секунді захисник суперника оформив автогол після прострілу Громова.