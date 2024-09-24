Переможець уже відомий: зірковому футболісту повідомили, що він отримає "Золотий м'яч"

У Парижі 28 жовтня буде оголошено ім'я володаря "Золотого м’яча-2024". Церемонія нагородження відбудеться в театрі Шатле.

За місяць до цієї події вже відомо, хто отримає нагороду. Переможцем стане зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор, повідомляє Marca.

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Потужний сезон на клубному рівні

За інформацією іспанського видання, бразильцю вже особисто підтвердили, що найпрестижніша індивідуальна нагорода дістанеться саме йому. Також бренд спортивного одягу Nike розробить спеціальні золоті бутси на честь перемоги гравця "вершкових".

Зазначимо, що Вінісіус Жуніор виступає за Реал з 2018 року. Його трансфер із Фламенго обійшовся мадридцям у 45 мільйонів євро.

У складі "вершкових" він минулого сезону виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Бразилець зіграв 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 11 асистів.

До слова. Серед претендентів на нагороду також був і форвард збірної України Артем Довбик.

Нагадаємо, що володарем "Золотого м'яча-2023" є Ліонель Мессі. Вінісіус Жуніор минулого року посів шосте місце.