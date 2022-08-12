Плювок в обличчя Мессі: France Football оголосив номінантів на Золотий М'яч-2022
Джерело:твітер France Football
Французьке видання не включило аргентинця до списку 30-ти номінантів на звання найкращого футболіста року. Втім, майбутній переможець вже відомий майже на 100%.
Французьке видання France Football опублікувало список номінантів на Золотий М'яч-2022. Ця нагорода щорічно вручається найкращому гравцю у футбол за думкою журналістів з усіх країн світу.
Читайте також ФІФА перенесла початок чемпіонату світу з футболу 2022: все заради традиції
Як і зазвичай, до списку увійшли 30 гравців. Цьогорічним сюрпризом стала відсутність у ньому семикратного володаря нагороди Ліонеля Мессі.
Аргентинець є не тільки чинним володарем Золотого М'яча, але і рекордсменом за кількістю нагород. Більш того, в останній раз Лео не потрапляв до списку номінантів аж у 2005 році.
Хто номінований
Серед 30 гравців домінують футболісти із Реала, Ліверпуля та Манчестер Сіті. Кожен з цих клубів представлений шістьма виконавцями. По двох гравців "делегували" Баварія, Тоттенхем та Мілан, а по одному – ПСЖ, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Боруссія Дортмунд та Лейпциг.
- Реал: Тібо Куртуа, Вінісіус Жуніор, Каземіро, Карім Бензема, Лука Модрич, Антоніо Рюдігер.
- Ліверпуль: Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луїс Діас, Фабіньо, Дарвін Нуньєс, Вірджил ван Дейк.
- Манчестер Сіті: Бернарду Сілва, Ріяд Марез, Філ Фоден, Кевін Де Брюйне, Жоау Канселу, Ерлінг Холанд.
- Баварія: Йозуа Кімміх, Садіо Мане.
- Тоттенхем: Сон Хин Мін, Харрі Кейн.
- Мілан: Рафаель Леау, Майк Меньян.
- ПСЖ: Кіліан Мбаппе.
- Барселона: Роберт Левандовскі.
- Ювентус: Душан Влахович.
- Манчестер Юнайтед: Кріштіану Роналду.
- Боруссія Дортмунд: Себастьян Алле.
- Лейпциг: Крістофер Нкунку.
Хто є фаворитом
Букмекери майже не сумніваються у перемозі Каріма Бензема. Котирування на форварда Реала не перевищують 1,10. Його основними конкурентами можуть стати хіба що Мохамед Салах та Кевін Де Брюйне.Нагадаємо! За 2022 рік французький нападник виграв з Реалом Ла Лігу та Лігу чемпіонів та став найкращим бомбардиром в обох турнірах.