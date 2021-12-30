Золота статуя Роналду в Індії розлютила місцевих мешканців: фото скульптури

В індійському штаті Гоа встановили статую зірковому футболісту Кріштіану Роналду. Проте місцевим не сподобалася така скульптура.

Статуя Роналду викликала суперечки

Статую відомому футболістові презентував міністр науки та технологій штату Гоа Міхаель Лобо.

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З любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили у парку статую Кріштіану Роналду. Вона встановлена ​​з метою надихнути нашу молодь піднімати футбол на нові висоти,

– написав він у своєму твітері.

Проте місцеві не оцінили нову скульптуру. Вони аргументували це тим, що не доречно встановлювати пам'ятник португальцю в штаті, який був колонією Португалії і перейшов під юрисдикцію Індії 60 років тому.

"Встановити цьогоріч статую португальському футболісту — святотатство. Ми засуджуємо це", — наголосив активіст Гуру Широдкар.

Зазначають, що на знак протесту під час відкриття статуї деякі люди розмахували чорними прапорами.



Пам'ятник Кріштіану Роналду / твітер Міхаеля Лобо