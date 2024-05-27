Артем Довбик потрапив у топ-5 нагороди "Золота бутса": хто став володарем трофея

Українець виграв Трофео Пічічі у перший же сезон в Жироні, а також опинився у п'ятірці найкращих бомбардирів Європи. Перше та друге місця рейтингу "Золота бутса" дістались представникам Бундесліги.

Сезон 2023-2024 завершився майже у всіх топ-лігах Європи. Найбільшою несподіванкою стало чемпіонство Баєра, а також зберігалась інтрига і у боротьбі за Золоту бутсу, пише 24 Канал.

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Кейну немає рівних

Цей приз щорічно вручається найкращому бомбардиру національних чемпіонатів за сезон. Кількість м'ячів множиться на коефіцієнт ліги. Для топ-5 чемпіонатів коефіцієнтом є 2,0, тоді як для менш престижних ліг коефіцієнт нижчий.

У сезоні 2023-2024 трофей вже втретє за останні чотири роки дістався представнику Баварії. Англійський форвард Гаррі Кейн не залишив шансів суперникам, забивши 36 голів у Бундеслізі.

При цьому його головний переслідувач у боротьбі за Золоту бутсу також представляє Німеччину. Форвард Штутгарта Серу Гірассі став одним із відкриттів сезону, оформивши 28 м'ячів.

Топ-10 гравців у рейтингу Золотої бутси:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ ГОЛИ БАЛИ 1 Гаррі Кейн Баварія 36 72 2 Серу Гірассі Штутгарт 28 56 3-4 Ерлінг Голанд Манчестер Сіті 27 54 3-4 Кіліан Мбаппе ПСЖ 27 54 5-7 Артем Довбик Жирона 24 48 5-7 Лаутаро Мартінес Інтер 24 48 5-7 Луї Опенда Лейпциг 24 48 8 Александер Серлот Вільярреал 23 46 9 Коул Палмер Челсі 22 44 10-12 Віктор Дьокереш Спортінг 29 43,5 10-12 Люк Де Йонг ПСВ 29 43,5 10-12 Вангеліс Павлідіс АЗ 29 43,5

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Український слід

Топ-трійку замикають найкращі голеадори АПЛ та Ліги 1 – Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе відповідно. Потрапив у рейтинг і українець Артем Довбик, який виграв перегони у Ла Лізі.

Із 24-ма голами нападник Жирони розділив п'яте місце із Лаутаро Мартінесом (Інтер) та Луї Опендою (Лейпциг). Нагадаємо, що каталонський клуб сенсаційно посів третє місце у Ла Лізі та вперше в історії пробилась в Лігу чемпіонів.