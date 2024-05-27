Артем Довбик потрапив у топ-5 нагороди "Золота бутса": хто став володарем трофея
Українець виграв Трофео Пічічі у перший же сезон в Жироні, а також опинився у п'ятірці найкращих бомбардирів Європи. Перше та друге місця рейтингу "Золота бутса" дістались представникам Бундесліги.
Сезон 2023-2024 завершився майже у всіх топ-лігах Європи. Найбільшою несподіванкою стало чемпіонство Баєра, а також зберігалась інтрига і у боротьбі за Золоту бутсу, пише 24 Канал.
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Кейну немає рівних
Цей приз щорічно вручається найкращому бомбардиру національних чемпіонатів за сезон. Кількість м'ячів множиться на коефіцієнт ліги. Для топ-5 чемпіонатів коефіцієнтом є 2,0, тоді як для менш престижних ліг коефіцієнт нижчий.
У сезоні 2023-2024 трофей вже втретє за останні чотири роки дістався представнику Баварії. Англійський форвард Гаррі Кейн не залишив шансів суперникам, забивши 36 голів у Бундеслізі.
При цьому його головний переслідувач у боротьбі за Золоту бутсу також представляє Німеччину. Форвард Штутгарта Серу Гірассі став одним із відкриттів сезону, оформивши 28 м'ячів.
Топ-10 гравців у рейтингу Золотої бутси:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КЛУБ
|ГОЛИ
|БАЛИ
|1
|Гаррі Кейн
|Баварія
|36
|72
|2
|Серу Гірассі
|Штутгарт
|28
|56
|3-4
|Ерлінг Голанд
|Манчестер Сіті
|27
|54
|3-4
|Кіліан Мбаппе
|ПСЖ
|27
|54
|5-7
|Артем Довбик
|Жирона
|24
|48
|5-7
|Лаутаро Мартінес
|Інтер
|24
|48
|5-7
|Луї Опенда
|Лейпциг
|24
|48
|8
|Александер Серлот
|Вільярреал
|23
|46
|9
|Коул Палмер
|Челсі
|22
|44
|10-12
|Віктор Дьокереш
|Спортінг
|29
|43,5
|10-12
|Люк Де Йонг
|ПСВ
|29
|43,5
|10-12
|Вангеліс Павлідіс
|АЗ
|29
|43,5
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Український слід
Топ-трійку замикають найкращі голеадори АПЛ та Ліги 1 – Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе відповідно. Потрапив у рейтинг і українець Артем Довбик, який виграв перегони у Ла Лізі.
Із 24-ма голами нападник Жирони розділив п'яте місце із Лаутаро Мартінесом (Інтер) та Луї Опендою (Лейпциг). Нагадаємо, що каталонський клуб сенсаційно посів третє місце у Ла Лізі та вперше в історії пробилась в Лігу чемпіонів.