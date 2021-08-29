Знову "срібло": Мисник із рекордом Європи стала другою на Паралімпіаді у штовханні ядра
29 серпня 2021 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Анастасія Мисник принесла Україні ще одну срібну нагороду Паралімпіади. Спортсменка стала другою у штовханні ядра.
У 23 сантиметрах від "золота"
30-річна Анастасія Мисник стала другою у класі F20. Українка розташувалась на п'єдесталі між двома представницями Еквадору.
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Мисник штовхнула ядро на 14.16. Такий результат вона показала у п'ятій спробі. Паралімпійською чемпіонкою стала Полет Мендеш. Вона випередила українку на 23 сантиметри.
Трійку призерок замкнула ще одна легкоатлетка з Еквадору Анаїс Мендес – 14.06.
Інша українка Вікторія Шпачинська посіла прикре 4 місце.
- Для Мисник ця медаль стала другою паралімпійською. У 2012 році Анастасія стала другою у Лондоні.
- Анастасія принесла Україні 43-ю медаль у Токіо. Наша країна замикає п'ятірку найкращих збірних у загальному медальному заліку.