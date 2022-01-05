Знову проблеми: Джокович може не зіграти на Australian Open через візу
5 січня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:The Age
Титулований тенісист Новак Джокович прибув до Мельбурна, проте тепер він має справу прикордонною службою. У спортсмена проблеми з візою.
Проблеми через вакцинацію
Сербський тенісист намагався в'їхати до Австралії за візою, яка не допускає звільнення від медичних обмежень через відсутність вакцинації.
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Прикордонна служба просила уряд штату Вікторія займається питанням щодо Джоковича. Натомість місцева влада відмовилася від розгляду цього питання.
Це може бути через суспільне невдоволення. Адже вони не хочуть створювати враження, що нібито підтримують виступ серба в Мельбурні.
Зазначається, що прикордонна служба все одно може впустити Джоковича в країну.
Чому виступ тенісиста на Australian Open під загрозою
- Новак не розкривав свій статус вакцинації проти коронавірусу.
- Для того, аби потрапити до Австралії необхідне щеплення проти коронавірусу.
- Прем'єр-міністр країни турніру також висловив своє невдоволення щодо виступу серба на Australian Open. Він заявив, що тенісист не матиме вакцинації проти вірусу, то відправиться першим літаком додому.