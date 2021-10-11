Знищили Італію та Іспанію: відео нагородження переможця Ліги націй Франції

Збірна Франція двічі поспіль вразила своїх суперників камбеками. Команда Дідьє Дешама стала кривдницею Італії та Іспанії. Французи стали переможцями Ліги націй.

Нестримні емоції французів на фоні сумних очей іспанців

Франція та Іспанія видала цікавий матч із трьома забитими голами. Підопічні Дідьє Дешама, як і у півфіналі, у фіналі вразили своїм бажанням до перемоги та вольовим характером.

Варто побачити Бензема забив розкішний гол у фіналі Ліги націй, поставивши на коліна іспанців: відео

Французи програвали у рахунку 1:0, але зуміли не лише відіграти, а й в основний час вирвати таку омріяну перемогу. Голи Бензема та Мбаппе принесли команді звитягу та трофей Ліги націй (1:2). Іспанці одягнули на свої шиї лише срібні медалі.

У матчі за третє місце Італія перемогла Бельгію (2:1). Італійські футболісти – бронзові призери турніру.

Після фінального свистка жоден із гравців Франції не стримував емоцій. Футболісти зробили пам'ятні фото з кубком. Франція стала другим в історії переможцем Ліги націй. Перший кубок завоювала збірна Португалії.

Церемонія нагородження переможця Ліги націй: дивіться відео