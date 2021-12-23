Знепритомнів під час матчу: український футболіст Швед постраждав після зіткнення з воротарем

Вінгер Мехелена українець Мар'ян Швед постраждав під час поєдинку 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти Ейпена. Футболіст провів на полі лише 5 хвилин.

Моторошне зіткнення

Українець вийшов на поле на 71-й хвилині матчу. Проте на 76-й тренер Мехелена замінив Шведа.

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Все через моторошний інцидент, коли Марян зіткнувся з голкіпером Ейпена. Після цього українець втратив свідомість. Зазначається, що Швед отримав травми голови та ребер.

Відео епізоду доступне за посиланням.

Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, та не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрам,

– розповів наставник Мехелена Воутер Вранкен.