Знекровлена Баварія з Левандовським сенсаційно програла Боруссії: відеоогляд

Баварія 7 січня зазнала несподіваної поразки від Боруссії Менхенгладбах. Мюнхенці дозволили "жеребцям" перервати довготривалу безвиграшну серію.

Баварія – Боруссія М 1:2

Голи: Левандовський, 18 – Нойгаус, 27, Лайнер, 31

Лідер німецької Бундесліги підійшов до матчу з шаленими втратами. Все через спалах коронавірусу у розташуванні команди.

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Однак і це не завадило мюнхенцям першими розмочити нулі на табло. На 18-й хвилині Левандовський красиво обробив передачу, відірвався від суперника та потужним ударом відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Камбек Боруссії

Лише дев'ять хвилин протрималась перевага Баварії. На 27-й хвилині Нойгаус виявився найспритнішим у штрафному після невпевнених дій господарів. Футболіст Боруссії ударом в один дотик пробив поміж ніг воротарю 1:1.

Щедрий на голи тайм створили обидві команди. Ще до перерви гості повели у рахунку. Лайнер найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та вивів гостей вперед – 1:2.

Що не скажеш про другу частину гри. Команди не забили, а Баварії так і не вдалось звести матч бодай до мирової.

Баварія несподівано поступилась менхенгладбаській Боруссії з рахунком 1:2.

Мюнхенський клуб продовжує лідирувати у Бундеслізі, маючи у своєму активі 43 бали. Найближчий конкурент дортмундська Боруссія відстає на 9 очок.

Боруссії Менхенгладбах із 22 пунктами йде 11-ю.

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