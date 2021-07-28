Знайома зі стилем гри майбутньої суперниці по півфіналу, – Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала Камілу Джорджі в чвертьфіналі олімпійського тенісного турніру. Підсумковий рахунок – 6:4, 6:4.

Світоліна готова до півфіналу

Після матчу українка прокоментувала свою історичну перемогу. Україна вперше зіграє у півфіналі Олімпійських ігор з тенісу.

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"Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів. Вдячна нашій команді, яка наполегливо працювала, аби допомогти мені відновитися і підійти до зустрічі в гарній формі", – поділилася українська тенісистка після виходу до півфіналу змагань.

На Еліну Світоліну чекає складний екзамен у півфіналі Олімпіади-2020. Перша ракетка України зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії, яка сенсаційно вибила зі змагань японку Наомі Осаку (№2 WTA).

В принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. То ж буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі,

– прокоментувала українка.

Півфінал Світоліна – Вондроушова відбудеться у четвер, 29 липня, о 05:00 ранку за київським часом.