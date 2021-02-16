Українці в Аталанті: Маліновський оцінив знання італійської мови Коваленка

Джерело:УАФ
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розповів про адаптацію Віктора Коваленка в команді. Зокрема, Руслан оцінив знання італійської мови у ексгравця Шахтаря.
Як відомо, 1 лютого Віктор підписав контракт з Аталантою, де виступатиме під 20-м номером на спині. Поки футболіст не дебютував за команду.
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"Я Віті спочатку допомагав, звичайно. Він дуже самостійний хлопець, багато моментів, в яких я йому міг допомогти, він сам все вирішував, дуже організований. Це в плюс йому. Це дуже важливо, коли приїжджаєш в іншу країну, в інший чемпіонат, не замикатися в собі, не соромитися", – зазначив Руслан
Він намагається розмовляти по-італійськи з хлопцями, як би це смішно не звучало, але він намагається, це дуже важливо,
– розповів Маліновський.
Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24