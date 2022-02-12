Значне зниження: ЗМІ назвали зарплату Коноплянки у Краковії

Польський футбольний клуб Краковія оголосив про перехід українського півзахисника Євгена Коноплянки. ЗМІ вже назвали зарплатню гравця збірної України у новому клубі.

За інформацією джерела, Євген Коноплянка зароблятиме у Краковії 15 – 20 тисяч доларів на місяць.

До слова Коноплянка офіційно покинув Шахтар і перейшов у Краковію

Цікаво, що при підписанні контракту з Шахтарем у 2019 році зарплата Коноплянки склала 1,7 мільйони євро на рік. Це понад 140 тисяч євро в місяць, що є значно більше ніж він буде отримувати у Краковії.

Кар'єра Коноплянки в Шахтарі

У першій частині нинішнього сезону Коноплянка зіграв лише у двох матчах Гірників (47 хвилин) і не відзначався результативними діями.

Коноплянка грав за Шахтар протягом двох з половиною років. Раніше Євген виступав за Дніпро, Севілью та Шальке.

В активі Коноплянки також 86 матчів за національну збірну України, у яких він забив 21 м'яч. Футболіст є вихованцем Дніпра, у складі якого у сезоні 2014/2015 дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА.

Краковія посідає дев'яте місце у польському Екстраклясі після 20 турів.