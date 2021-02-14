Змусив суперника плакати: Усман потужно нокаутував Бернса – відео

У ніч з 13 на 14 лютого у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 258. У головною бою за чемпіонський титул Камару Усман технічним нокаутом переміг Гілберта Бернса.

Чинний чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман вже зі старту сутички кинувся в атаку на Гілберта Бернса. Бразильцю вдалось протриматись до третього раунду.

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Третій захист титулу

У цьому раунді Усман поклав суперника на канвас потужним джебом та кинувся добивати бійця з Бразилії. Суддя не довго думаючи зупинив сутичку, присудивши перемогу технічним нокаутом Усману. Після бою суперники подякували один одному, а Гілберт зробив це зі сльозами на очах.

Для нього цей вже 18 звитяга при лише одній поразці та третій успішний захист титулу.

Як Камару Усман вперше отримав титул чемпіона UFC? Американець провів успішну серію боїв у UFC, тому отримав право позмагатись за чемпіонський пояс у напівсередній вазі проти Тайрона Вудлі на турнірі UFC 235. Увесь поєдинок боєць із США домінував над чемпіоном і виграв бій за одноголосним рішенням суддів. Ця перемога дозволила йому стати першим африканським бійцем в UFC, який здобув титул чемпіона.

Бернс ж зазнав 4-го фіаско у кар'єрі. Цікаво, що Усману вдалось перемогти у 13 поєдинках поспіль. Такий показник дозволив американцю наздогнати результат росіянина Хабіба Нурмагомедова, який вже завершив кар'єру після смерті батька та водночас свого тренера.