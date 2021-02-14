Змусив суперника плакати: Усман потужно нокаутував Бернса – відео

Джерело:24 канал
У ніч з 13 на 14 лютого у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 258. У головною бою за чемпіонський титул Камару Усман технічним нокаутом переміг Гілберта Бернса.
Чинний чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман вже зі старту сутички кинувся в атаку на Гілберта Бернса. Бразильцю вдалось протриматись до третього раунду.
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У цьому раунді Усман поклав суперника на канвас потужним джебом та кинувся добивати бійця з Бразилії. Суддя не довго думаючи зупинив сутичку, присудивши перемогу технічним нокаутом Усману. Після бою суперники подякували один одному, а Гілберт зробив це зі сльозами на очах.
Для нього цей вже 18 звитяга при лише одній поразці та третій успішний захист титулу.
Бернс ж зазнав 4-го фіаско у кар'єрі. Цікаво, що Усману вдалось перемогти у 13 поєдинках поспіль. Такий показник дозволив американцю наздогнати результат росіянина Хабіба Нурмагомедова, який вже завершив кар'єру після смерті батька та водночас свого тренера.