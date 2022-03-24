Змінила спорт на службу в армії: українська біатлоністка воює проти рашистів

Все більше спортсменів поповнюють ряди української армії. До її лав вступила біатлоністка Анна Кривонос.

Підсилення української армії

Анна Кривонос 24 роки, а вона вже мужньо захищає Україну від російської орди. Спортсменка змінила біатлон на службу в армії.

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Ще одна біатлоністка поповнила ряди української армії. У лавах наших захисників вже воюють Дмитро Підручний, Артем Прима та Анастасія Меркушина.



Анна Кривонос / Фото з інстаграму

Що відомо про Аннну Кривонос