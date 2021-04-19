Новий формат Ліги чемпіонів: які зміни запропонували в УЄФА

В УЄФА підтримали новий формат Ліги чемпіонів. Він має бути запроваджений з 2024 року.

Топові клуби Європи давно виступали за зміну формату Ліги чемпіонів. Англійським, Італійський та іспанським клубам було мало місця в турнірі. Деякі не могли потрапити туди через власні невдалі виступи у внутрішніх чемпіонатах.

Варте уваги Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

Тож в УЄФА вирішили змінити формат турніру. Його запланували представили 19 квітня.

В новому форматі турніру на основній стадії виступатимуть 36 команд. До цього було 32 команди, які ділили на 8 груп.

"Елітні" клуби, які не змогли пройти кваліфікацію, зможуть отримати додаткові запрошення, так звані wild-card.

В новому турнірі вирішили відмовитися і від поділу на групи. Кожна команда зіграє як мінімум десять матчів. Це збільшить доходи клубів від проведення матчів.

Вісім кращих команд вийдуть у плей-офф. Команди, які посядуть місця з 9 до 24, зіграють додатковий раунд для потрапляння в плей-офф. Команди з 25 і до 36 місця – вибувають.

Новий формат турніру має бути впроваджений із сезону 2024/2025.

В УЄФА планували саме 19 квітня оголосити про зміни у форматі Ліги чемпіонів. Але за день до цього, 18 квітня, 12 топових клубів Європи оголосили про створення Суперліги. У число клубів-засновників увійшли англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі та Тоттенхем, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Інтер та Мілан.

Матчі Суперліги мають відбуватися тоді ж, коли й ігри Ліги чемпіонів.

В УЄФА вже пригрозили клубам виключенням з усіх турнірів, в тому числі й з національних чемпіонатів, якщо вони таки створять Суперлігу.