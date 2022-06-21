Зміни в УПЛ: клуби поділять на 2 групи за регіональними та єврокубковими ознаками

У новому сезоні формат УПЛ може зазнати змін. Команди поділяться на дві групи.

В УПЛ буде 2 групи

Клуби УПЛ визначилися з форматом проведення наступного сезону. Як повідомляє Андрій Сеньків, чемпіонат буде розділений на дві групи.

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У першій перебуватимуть Минай, Рух, Львів та представники від України в єврокубках (Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла). Матчі цієї групи проходитимуть на Заході країни, у Львові та на Закарпатті.

Друга група складатиметься з Інгульця, Чорноморця, Металіста, Кривбаса, Олександрії, Вереса, Колоса та Металіста 1925. Матчі відбуватимуться в Києві та Київській області.

Цей етап першості пройде у два кола. За 3 місяці клуби повинні зіграти 14 матчів.

Навесні 4 найкращі команди з однієї групи та 4 з іншої збираються в окрему вісімку. Так само з 4 найгіршими колективами. Ця стадія також розрахована на 2 кола. Загальна кількість турів – 28.

Що відомо про новий сезон УПЛ