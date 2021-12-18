Зміни в історії біатлону: через російський допінг Макаряйнен втратить Кубок світу

Через допінгове розслідування щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої IBU вирішила змінити володарку Великого кришталевого глобуса. Фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен втратила Великий кришталевий глобус за сезон-2013/2014. Натомість цей титул перейшов норвезькій спортсменці Турі Бергер.

Змінили володарку Кубка світу 8-річної давності

Бергер мінімально відстала від фінської ракети у загальному заліку. Перерахунок очок відбувся через російську спортсменку Ольгу Зайцеву, яку звинувачують у вживанні допінгу. Все ж таки через 8 років Кайса вимушена попрощатися зі своїм головним титулом сезону-2013/2014.

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Внаслідок багаторічних розглядів Зайцева визнана винною у порушенні антидопінгових правил у Сочі-2014. Внаслідок чого, її результати на Олімпіаді анулювали.

Росіяни втратили срібну олімпійську нагороду у жіночій естафеті. Норвежки, які фінішували тоді третіми стали віцечемпіонками страту, а представниці Чехії стали бронзовими призерками. На українську команду дискваліфікація росіянок ніяк не вплинула, оскільки вони стали чемпіонками олімпійської естафети.

Після Олімпійських ігор відбулося 9 особистих гонок. І як раз Бергер не вдалося завоювати важливі очки через Зайцеву.

Були старти, коли дискваліфікація росіянки була на користь фінській біатлоністці, але таких гонок було менше. Всі 8 років норвезька біатлоністка програвала Макаряйнен 4 очки, проте зараз вона випереджає Кайсу на 5 очок.

Тепер Макаряйнен є лише двократною володаркою Великого кришталевого глобуса. А Бергер здобуває другий титул у своїй кар'єрі.



Фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен / Фото з інстаграму Кайси Макаряйнен

Спортивний директор Міжнародного союзу біатлоністів Фелікс Біттерлінг заявив, що у Кайси не будуть відбирати нагороду, аби віддати її Турі.

Ми все ж таки дамо Турі новий Великий кришталевий глобус. Обидві спортсменки будуть оголошені переможницями,

– сказав Біттерлінг.

Бергер: Це не має для мене великого значення

Макаряйнен прокоментувала головну втрату сезону-2013/2014. Вона наголосила, що ніхто не зможе відібрати у неї пам'ятні моменти та почуття.

"Якби у нас були лише чисті спортсмени, не було б потреби переписувати результати. Це просто сумний приклад того, як абсолютно чисті та безневинні спортсмени повинні страждати через помилки інших", – наголосила фінська ракета.

За словами норвезької біатлоністки, у неї такі відчуття, ніби вона вкрала Великий кришталевий глобус у Кайси. Тура наголосила, що вручення титулу для неї вже не буде мати якесь значення.

Найгірше Кайсі, у якої, можливо, заберуть Глобус. Відчуття, ніби я вкрала її перемогу, з огляду на те, скільки часу минуло. В ідеальному світі шахраїв слід ловити відразу. Переживання відбуваються тут і зараз. Тепер це не має для мене великого значення,

– наголосила Бергер.



Норвезька біатлоністка Тура Бергер / Фото з інстаграму Тури Бергер

Натомість російська біатлоністка, не вбачає своєї вини у зміні володарок Глобуса. Запевнивши, що у неї немає думки щодо цього. За її словами, не варто втручатися в старі часи, мов, "що було, то було".

"Думаю, що дівчат – Мякаряйнен і Бергер – це теж не стосується. Просто комусь хочеться підняти хвилю обговорення, але я не хочу брати в цьому участі, я не хочу про це говорити", – сказала Зайцева.

Для російської біатлоністки Зайцевої це не перший скандал пов'язаний з допінгом. У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив спортсменку срібної медалі Олімпійських ігор у Сочі та довічно усунув від участі в змаганнях. Також результати показані Зайцевою до Олімпіади-2014, були анульовані.