Зіпсували стіл фарбою: у Великій Британії зірвали матч ЧС зі снукеру – скандальне відео

Ігри світової першості з снукеру були зірвані зловмисниками. Вони представляють організацію, що веде боротьбу проти видобутку нафти та газу.

Зірвали дві партії

В англійському Шеффілді проходять матчі чемпіонату світу-2023 зі снукеру, пише 24 канал. На ньому сталися скандальні випадки, коли сторонні особи втручались у перебіг партії.

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У понеділок, 17 квітня, проходив матч між Марком Алленом та Фаном Чжені. Під час нього до столу вибігла жінка, яка намагалась зрушити кулі та хотіла прикувати себе наручниками до столу.

Одному із суддів вдалось їй завадити це зробити, гра поновилась менш ніж за годину. А ось двобій між Робертом Мілкенсом та Джо Перрі довелось перенести.

Гру перервав зловмисник, який забрався на стіл. Хлопець зрушив з місця кулі та розсипав помаранчеву фарбу по столу, зіпсувавши полотно. Матч перенесли на інший день.

Відео скандальних вчинків на ЧС зі снукеру:

Рух проти нафти та газу

Обох порушників заарештувала поліція. Як виявилось, за цією акцією стояли представники руху "Just Stop Oil". Організація протестує проти видобутку нафти та газу британським урядом.

"Just Stop Oil" не вперше зриває спортивні події. Минулого року шестеро представників організації вибігли на трек "Сільверстоун" під час гран-прі Великої Британії з Формули-1.

До відома. Чемпіонат світу зі снукеру проходить у Шеффілді з 15 квітня по 1 травня. Загальний призовий фонд турніру складає 2,3 мільйона фунтів.