"Злий чарівник" Реала Родріго вибив МанСіті за крок до фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

Реал 4 травня у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів приймав Манчестер Сіті. "Королівський клуб" не дозволив провести англійське дербі у фіналі.

Реал – Манчестер Сіті 3:1 (за двома матчами 6:5)

Голи: Родріго, 90, 90+2, Бензема, 95 (п) – Марез, 73

У першому півфіналі МанСіті вирвало перемогу у Реала, який видав чудовий камбек. Зовсім трішки не вистачило "Королівському клубу", щоб з рівним рахунком підійти до матчу-відповіді. У підсумку – 4:3 перемога "містян" у першій зустрічі, пише 24 канал.

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Перший небезпечний момент на правах господарів створили "вершкові". Але м'яч після удару Бензема пролетів над поперечиною.

Вінісіус теж надіслав м'яч на місцеві трибуни. МанСіті відповів ударом Де Брюйне прямо у руки Куртуа.

Емоцій у футболістів зашкалювали, тому в одному з епізодів ледь не сталась сутичка. Модрич та Ляпорт отримали жовті картки.

На 20-й хвилині Куртуа врятував Реал від пропущеного голу. Чудовий момент змарнував Сілва, кий головою пробив у кут воріт, але бельгійський голкіпер продемонстрував відмінний сейв.

Через декілька хвилин Жезус відповів небезпечним пострілом у верхній кут воріт, але м'яч пролетів вище поперечини.

Безгольовий тайм

Господарі отримали право на небезпечний штрафний, але удар Кросса взяла на себе стінка з футболістів МанСіті.

Доволі рівний футбол демонстрували команди. Реалу потрібно було бігти в атаку, щоб відіграти бодай один гол.

Фоден отримав передачу із власних воріт від голкіпера та другим дотиком завдав удару по центру воріт Реала. З пострілом впорався Куртуа.

Бензема опинився майже віч-на-віч з воротарем "містян". Карім цілив у дальній верхній кут воріт, але схибив. Однак гол і так би був незарахований, адже пробив француз із офсайда.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

МанСіті шокував Реал

У дебюті другого тайму Вінісіус замкнув простріл з флангу, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Реал активно розпочав другу 45-хвилинку, але м'яч так і не побував у сітці воріт англійського клубу.

Сіті після активно початку тайму від Реала ліквідував перевагу суперника.

На 72-й хвилині на футбольному полі з'явився українець Зінченко, який змінив травмованого Вокера.

Не встиг український футболіст вийти на поле, як МанСіті розмочили нулі на табло. Сілва віддав класну передачу на Мареза, який виявився зовсім вільним у штрафному суперника та легко загнав м'яч у ворота Реала – 0:1.

Відео голу Мареза

Цей пропущений гол шокував "вершкових", які ніяк не могли створити щось справді небезпечне біля воріт Едерсона.

Гріліш виконав чудовий сольний прохід після пасу Зінченка. Його простріл вже у падіння з лінії воріт виніс гравець Реала. Вже у наступній атаці знову створив загрозу біля володінь "Королівського клубу".

Божевільна кінцівка "Королівського клубу"

На 90-й та 90+2 хвилинах Родріго оформив дубль. Чудову передачу віддав Бензема. Щось неймовірне створили "вершкові". Фанати, коментатор зустрічі та футболісти МанСіті були шоковані поворотом подій у матчі. Реал зробив рахунок до 2:1 та перевів гру у додаткові 15-хвилинні тайми.

Перший гол Родріго: відео

Другий м'яч Родріго: дивіться відео

Вже у першому додатковому таймі Реал заробив пенальті. На газоні у штрафному опинився Бензема після контакту з Діасом. Сам постраждалий взявся виконувати 11-метровий, легко розвівши м'яч та голкіпера по різні кути – 3:1.

Відео пенальті від Бензема

Наприкінці першого додаткового тайму Фернандінью впритул розстрілював ворота Реала. Неймовірний момент змарнував колишній футболіст Шахтаря. Уболівальники МанСіті схопились за голову від розпачу.

Зінченко у другому півфіналі запам'ятався лише жовтою карткою, яку отримав після фолу на Родріго. Українець зірвав стрімку контратаку господарів.

Реал зумів створити божевільний камбек у матчі-відповіді та вирвати путівку у фінал Ліги чемпіонів. МанСіті з Олександром Зінченком закінчили свій шлях за крок до вирішального поєдинку.

Команда Анчелотті не дозволила фанатам побачити англійське дербі у фіналі.

. Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 28 травня у Парижі.