Фінал культу Ібри: легендарний швед готується закінчувати кар'єру
Джерело:La Gazzeta della Sport
Шведський нападник Златан Ібрагімовіч близький до того, аби завершити свої футбольні виступи. На це повливав стан здоров'я гравця, а не його самооцінка.
Златан Ібрагімовіч готується завершити кар'єру влітку, по закінченню сезону 22/23. До того ж швед не зможе на повну насолодитись футболом наостанок.
Варте уваги "Камп Ноу" чи "Сантьяго Бернабеу": безробітній німецький фахівець може очолити іспанський гранд
Тіло 41-річного шведського нападника уже не таке міцне. Ібрагімовіча продовжують мучити травми, які і можуть завершити його кар'єру. Златан відновлюється від розриву хрестоподібних зв'язок набагато повільніше, аніж прогнозувалось. Ібрагімовіч мав бути готовий зіграти вже у матчах 1/8 Ліги Чемпіонів. Тепер шведу максимум світять тільки матчі наприкінці поточного сезону.
Театр одного актора
- Пихатий шведський нападник змінив за свою кар'єру чимало клубів і в кожному вважав себе зіркою. Зокрема футболіст пограв у Мальмое, Аяксі, Ювентусі, Інтері, Барселоні, Мілані, ПСЖ, МЮ та Лос-Анжелес Гелаксі.
- Про титули Златана годі й говорити. Футболіст вигравав чемпіонат Нідерландів, Італії, Франції та Іспанії по декілька разів. Також неодноразово вигравав національні кубки. Футболіст поки що не вдалось жодного разу виграти Лігу Чемпіонів, а от Ліга Європи підкрилась шведу разом з МЮ.
- Індивідуальних нагород Златану також вистачає. Футболіст неодноразово ставав найкращим гравцем змагань та Швеції. Також Златан вигравав "нагороду Франца Пушкаша" за найкращий гол сезону, який він оформив з-за меж штрафного майданчика через себе.
- Загалом Златан провів видатну кар'єру. Гравець зіграв 833 матчі, забив 496 голів та віддав 195 асистів.