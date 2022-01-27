Зламав ракетку та показав середній палець трибунам: Кірьос обурений поведінкою фанатів
27 січня 2022 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Австралійські тенісисти Нік Кірьос та Танасі Коккінакіс пробилися у фінал Australian Open. У півфіналі вони обіграли Марселя Гранольєрса та Орасіо Себальоса.
Конфлікт з вболівальниками
У другому сеті, коли Гранольєрс і Себальос зробили зворотний брейк і рахунок став 4:3 на користь австралійців. Кірьос не міг керувати своїми емоціями.
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Він зламав ракетку і показав трибунам середній палець.
Тенісист скаржився судді на шум трибун перед подачами, хоча весь матч він заводив глядачів. Також він був не згоден із торканням м'яча сітки, який визначає автоматика.
У результаті у 10-му геймі австралійці знову зробили брейк.
Відео істерики Кірьоса
Виступи австралійців
- Раніше Кірьос лише раз виходив у парний фінал. У 2018-му він взяв титул у Ліоні з Джеком Соком.
- Коккінакіс був у фіналі двічі, зокрема взяв титул у 2017-му у Брісбені з Джорданом Томпсоном.
- У фінальній грі на Кірьос та Танасі Коккінакіс зустрінуться зі своїми земляками Меттью Ебдером та Максом Перселлом.
- Australian Open-2022 завершиться 30 січня.