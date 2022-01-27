Зламав ракетку та показав середній палець трибунам: Кірьос обурений поведінкою фанатів

Австралійські тенісисти Нік Кірьос та Танасі Коккінакіс пробилися у фінал Australian Open. У півфіналі вони обіграли Марселя Гранольєрса та Орасіо Себальоса.

Конфлікт з вболівальниками

У другому сеті, коли Гранольєрс і Себальос зробили зворотний брейк і рахунок став 4:3 на користь австралійців. Кірьос не міг керувати своїми емоціями.

Дивіться також Австралійський тенісист Кірьос випив з фанами пиво після перемоги на Australian Open: відео

Він зламав ракетку і показав трибунам середній палець.

Тенісист скаржився судді на шум трибун перед подачами, хоча весь матч він заводив глядачів. Також він був не згоден із торканням м'яча сітки, який визначає автоматика.

У результаті у 10-му геймі австралійці знову зробили брейк.

Відео істерики Кірьоса

Виступи австралійців