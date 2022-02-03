Зірковий Мане вивів Сенегал у фінал Кубка африканських націй: відеоогляд

Сенегал став першим фіналістом Кубка Африканських націй, перегравши Буркіна-Фасо (1:3). Головним героєм зустрічі став вінгер "Левів Теранги" Садіо Мане, який записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

Буркіна-Фасо – Сенегал 1:3

Голи: Туре, 82 – Діалло, 70, Гуйє, 76, Мане, 87

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Після нудного першого тайму всі голи у матчі забиті у другій половині другого тайму. А перші 45 хвилин запам'яталися дивними рішеннями арбітра Вейєси, який скасував два призначені у ворота Буркіна-Фасо пенальті.

Друга половина подарувала набагато більше емоцій. На 70-й хвилині "Леви Теранги" відкрили рахунок. Удар Кулібалі через себе не вдався, але м'яч влучив у Діалло, який відправив його у ворота. Через п'ять хвилин Садіо Мане відібрав м'яч у буркінійського захисника, який майже пішов за межі поля, і відпасував на Гуйє, який подвоїв перевагу.

Буркіна-Фасо повернув інтригу на 83 хвилині. Простріл Каборе з флангу переправив у ворота коліном Ібрагім Туре. Проте через кілька хвилин автор надії їх і поховав, "обрізавши" свою команду і в швидкій контратаці Садіо Мане реалізував вихід наодинці з воротарем, поставивши крапку у суперечці - 3:1.