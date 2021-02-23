Зіркам варто повчитися: іспанська газета поставила Луніна в приклад топ-гравцям Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став єдиним гравцем мадридського гранда, який зупинив машину біля воріт тренувальної бази клубу в Вальдебебасі.

Українець зупинився біля виходу з тренувальної бази, щоб поспілкуватись із уболівальниками. Лунін дотримався необхідних заходів безпеки, надягнувши маску перед тим, як відчинити вікно.

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Голкіпер не оминув увагою жодного із фанатів, роздавши автографи та сфотографувавшись з усіма.

Невдалий дебют Луніна за Реал

Головний наставник Реала Зінедін Зідан хоча й хвалить роботу Андрія, але майже не дає шансів на розвиток українця. Лише нещодавно 20 січня Лунін провів свій перший офіційний поєдинок за "Королівський клуб". Цього дебюту 21-річний голкіпер чекав ще з 2018 року, коли лише перейшов у склад "вершкових". Однак не такого першого матчу за команду Зідана очікував побачити український футболіст.

"Вершкові" сенсаційно поступились третьоліговому Алькояно у другому додатковому таймі (2:1), вилетівши з Кубка Короля. У того протистоянні Лунін виглядав доволі непереконливо у воротах Реала. Швидше за все довіра французького тренера до Луніна дещо згасне після ганебного матчу.