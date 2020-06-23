Зірка "Барселони" Френкі де Йонг хоче покинути клуб через халатність лікарів
Півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг переконаний, що лікарі каталонців поставили йому хибний діагноз. Футболіст хоче поїхати лікуватись у Нідерланди.
Про думку нідерландця повідомляє Radio Catalunya. Футболіст просить у каталонців дозвіл, щоб покинути клуб на деякий час для лікування.
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Травма нідерландця
У таборі команди повідомили про травму камбалоподібного м'яза. Така травма позбавила 23-річного футболіста поза грою на кілька тижнів.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Френкі провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та віддав дві гольові передачі.
Кар'єра де Йонга
- Вихованець клубу "Віллем II". Влітку 2015 року Френкі перейшов у "Аякс". Для отримання ігрової практики він був відданий в оренду назад в "Віллем II".
- Влітку 2016 року він повернувся в "Аякс".
- У сезонах 2016/19 грав за "Аякс". Став чемпіоном Нідерландів (2018/19). Цього ж року став володарем Кубка Нідерландів.
- У 2015 році Френкі у складі юнацької збірної Нідерландів брав участь у юнацькому чемпіонаті Європи в Греції.
- У січні 2019 року каталонська "Барселона" оголосила про трансфер Френкі де Йонга за 75 мільйонів євро.