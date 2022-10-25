Зідан заінтригував анонсом про повернення до тренерської роботи
25 жовтня 2022 , 07:54Читать новость на русском
Джерело:RMC Sport
Вже незабаром Зінедін Зідан знову займатиметься тренерською кар'єрою. Востаннє займався тренерською роботою ще на чолі мадридського Реала.
Крайнім клубом у тренерській кар'єрі став Реал Мадрид, до керма якого він прийшов вдруге у березні 2019-го та працював із "вершковими" до кінця червня 2021 року.
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Зідан: Зачекайте трохи
Зінедін Зідан заінтригував своїм повернення до тренерської роботи. Француз не став розкривати усі карти та називати конкретний клуб чи збірну, яку може очолити.
Я скоро повернусь. Зачекайте трохи. Скоро, скоро. Я близький до того, щоб знову повернутись до тренерської роботи,
– відповів француз.
Що відомо про тренерську кар'єру Зідана
- Усю свою нефутбольну кар'єру провів у Реалі. У мадридському клубі працював на багатьох посадах – радника управління, спортивного директора, тренер U-17, асистента головного тренера у першій та другій командах "вершкових", а у 2014-му очолив Кастілью (другу команду мадридців).
- У січня 2016-го вже очолив тренерський місток головної команди Реала. Зідан пропрацював до 31 травня 2018-го, а клуб відіграв на чолі з французьким спеціалістом 149 матчів.
- Вдруге прийшов до керма "Королівського клубу" у березні 2019-го та очолював Реал до кінця червня 2021 року.
- Привів мадридський клуб до 11 трофеїв та двічі поспіль ставав найкращим клубним тренером року (2016/2017 та 2017/2018).