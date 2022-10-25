Зідан заінтригував анонсом про повернення до тренерської роботи

Вже незабаром Зінедін Зідан знову займатиметься тренерською кар'єрою. Востаннє займався тренерською роботою ще на чолі мадридського Реала.

Крайнім клубом у тренерській кар'єрі став Реал Мадрид, до керма якого він прийшов вдруге у березні 2019-го та працював із "вершковими" до кінця червня 2021 року.

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Зідан: Зачекайте трохи

Зінедін Зідан заінтригував своїм повернення до тренерської роботи. Француз не став розкривати усі карти та називати конкретний клуб чи збірну, яку може очолити.

Я скоро повернусь. Зачекайте трохи. Скоро, скоро. Я близький до того, щоб знову повернутись до тренерської роботи,

– відповів француз.

Що відомо про тренерську кар'єру Зідана