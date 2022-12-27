Зінченко зустрівся з легендою Арсенала Венгером: історичне фото

Легендарний наставник Арсен Венгер вперше після відходу з клубу відвідав матч Арсенала. Тренер підтримав "канонірів" у поєдинку проти Вест Хема.

Французький наставник покинув посаду головного тренера Арсенала ще влітку 2018 року. Після чого більше не з'являвся на поєдинках лондонського клубу.

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Зінченко: Жива легенда

І от вперше за чотири роки Арсен Венгер був помічений на домашньому стадіоні Арсенала "Емірейтс". Як виявилось, що приїхав колишній наставник на фарт. "Каноніри" перемогли Вест Хем 3:1, хоча першими пропустили у матчі.

Після поєдинку моментом скористався Олександр Зінченко. Лівий захисник лондонського клубу зробив спільне фото з колишнім наставником Арсенала. Українець коротко підписав світлину.

Відзначимо, що Зінченко з'явився на полі на 73-й хвилині замість Кірана Тірні. Олександр вступив у гру, коли рахунок був вже 3:1 на користь його команди.

Жива легенда,

– підписав українець.



Зінченко разом із Венгером / Фото з інстаграму футболіста

Арсенал продовжує йти лідером АПЛ-2022/2023, маючи після 15 зіграних матчів 40 очок. А це на 7 балів більше, аніж має найближчий конкурент, яким є Ньюкасл.

Арсен Венгер керував Арсеналом із жовтня 1996 року до кінця червня 2018 року. На чолі команди провів 1228 матчів. Разом із "канонірами" здобув 17 трофеїв. Із осені 2019-го працює директором із розвитку у ФІФА.