Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу 2 туру Ліги націй з Іспанією (0:4).

За його словами, суперник показує футбол зовсім іншого рівня. Про це Зінченко розповів у коментарі пресслужбі УАФ.

Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео

Нам є куди рости. Треба дивитися на наші помилки. Так, може позначився наш фізичний стан. Хочу сказати, що Іспанія грає зовсім на іншому рівні, але нам потрібно прагнути до цього футболу. Ми теж хочемо домінувати і грати першим номером. Добре, що це сталося зараз, а не на чемпіонаті Європи. Тому будемо робити аналіз гри і покращувати свої кондиції і свою гру.

"Швейцарія грала за іншою схемою, у них було три захисника, їх крайні захисники грали дуже високо. Тут все було по-іншому, їх захисники грали ближче до середини поля і чекали моменти, коли нас закривати або чекали поганого прийому. Робили чисельну перевагу і відбирали м'яч. Іспанці переміщали постійно м'яч зліва направо і грамотно використовували дірки в вільних зонах", – зазначив Зінченко.

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За весь матч українці завдали лише два удари в площину воріт суперників. На 41-й хвилині це зробив Михайліченко, а на 90+2 хвилині – Яремчук.

Ця поразка стала найбільшою для збірної України під керівництвом Шевченка. До цього українці програли Словаччині (4:1) 16 листопада 2018 року у матчі Ліги націй, який для команди нічого не вирішував. Після цього команда 12 матчів не програвала, з них вісім разів виграла та чотири рази зіграла внічию.