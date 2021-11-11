Зінченко змусив Яремчука та Соболя відтискатися після поразки: курйозне відео

Збірна України з футболу в четвер, 11 листопада, проведе товариський матч проти Болгарії. Перед грою футболісти вирішили зіграти в текбол.

Гра на відтискання

Одну команду склала пара Олександр Зінченко та Микола Матвієнко (останній став хрещеним батьком в доньки Зінченка). Протистояла їм пара Роман Яремчук та Олександр Соболь.

Варте уваги Дотримав слова: Ярмоленко віддав зароблені бонуси за Євро-2020 на благодійність

Гра в підтрибунному приміщенні стадіону "Чорноморець" в Одесі виявилася доволі запеклою. Переможцями ж виявилися Зінченко та Матвієнко. Відтак Яремчук та Соболь були змушені відтискатися. Олександр ще й підказував нападнику, як це слід робити правильно.

Відео текбольного змагання футболістів