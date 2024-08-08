Зінченко розповів, чому змінив ігровий номер в Арсеналі

Декілька місяців ходили чутки, що Олександр Зінченко може залишити Арсенал в нинішнє трансферне вікно. Проте наразі все йде до того, що він проведе сезон-2024/2025 у складі "канонірів".

Проте одна зміна для українця все ж таки відбулася цього літа. Напередодні він вирішив змінити ігровий номер – замість 35-го на 17-й, під яким виступає у збірній України.

Читайте також Супернику завинив 50 копійок: російський воротар зганьбився у дебютному матчі за ПСЖ

Зміна на фарт

Вперше з 17-ю на спині за Арсенал він зіграв 7 серпня в товариській грі проти Баєра. "Каноніри" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1, а українець одразу відзначив зміну номера забитим голом.

Олександр Зінченко прокоментував цю подію та зізнався, чому вирішив піти на такий крок.

"Зіграли хороший матч, порадували вболівальників. Змінив номер на удачу? Сподіватимемося, що успіх прийде. Схрестив пальці. 17-й – особливий номер для мене, я з молодіжних команд виступав під цим номером і тепер повернув його.

Задоволений, що одразу забив і намагатимуся якнайкраще виконувати свою роботу. Хочеться повернути ту впевненість, яку я мав раніше", – сказав Зінченко.

. Олександр Зінченко виступає за Арсенал з липня 2022 року. За цей час він провів за "канонірів" 68 офіційних матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Зазначимо, що сезон-2024/2025 розпочнеться для команди Артети грою з Вулверхемптоном в АПЛ. Вона відбудеться 17 серпня на "Емірейтс".