Закрив рота критикам: Зінченко забив красень-гол за Арсенал

Гравець збірної України Олександр Зінченко збирається повернути собі місце в старті "канонірів". Українець довів, що його зарано списали з рахунків.

Команда Мікеля Артети посилено готується до старту сезону 2024/25. В рамках підготовки лондонський Арсенал провів товариський матч проти Баєра з Леверкузена, пише 24 Канал.

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Зміна ігрового номера спрацювала

У стартовому складі "канонірів" на поле "Емірейтса" вийшов Олександр Зінченко. Українець традиційно зайняв місце лівого захисника.

Вже на восьмій хвилині матчі вболівальники Арсеналу вибухнули оваціями. Під час швидкої атаки Зінченко отримав м'яч на лінії штрафного майданчикам та в один дотик потужно пробив.

Відео красивого голу Зінченко

До перерви "каноніри" ще двічі вразили ворота Баєра. Влучні удари на рахунку Троссарда та Габріеля Жезуса.

Зазначимо, що в другій половині минулого сезону Зінченко отримав купу критики на свою адресу. Очікувалося, що 27-річний футболіст влітку залишить "Емірейтс". Однак наразі ці чутки не підтвердилися.

Стартовий матч нового сезону Арсенал зіграє 17 серпня. В рамках 1-го туру АПЛ команда Зінченка зіграє з Вулверхемптоном.

У сезоні 2024/25 Зінченко виступатиме під новим номером. Українець змінив 35-й на 17-й. Саме з такими цифрами на футболці Олександр грає за збірну України.