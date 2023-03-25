Я йому сказав: все закінчилося, – Зінченко відповів Мудрику після зірваного трансферу в Арсенал

Трансферна епопея з переходом Михайла Мудрика таки закінчилась підписаним контрактом. Але аж ніяк не з лондонським Арсеналом, куди усі так активно сватали українця.

Мудрика вже одягали у футболці Арсенала, але не стало так, я гадалось. 15 січня 2023 року Михайло підписав довготривалий контракт (до 30 червня 2031 року) із іншим лондонським клубом – Челсі. Прихильники "канонірів" були глибоко розчаровані вибором лівого вінгера. Натомість фанати "аристократів" не приховували своєї радості.

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Зінченко: Тільки вперед разом з новою командою

Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко розповів, що сказав Мудрику після зірваного трансферу Михайла у "червону частину Лондона". За слова Олександра, тепер його земляку потрібно сконцентруватись виключно на грі Челсі.

Я йому сказав: все закінчилося, вже неважливо, що ти хотів перейти в Арсенал. Або чого хотіли інші люди. Тепер ти – гравець Челсі, маєш довгостроковий контракт і тільки одну опцію. Тільки вперед разом з новою командою. Шкода, що Михайло не перейшов в Арсенал, я цього хотів, але так складається життя?,

– сказав Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал із Манчестер Сіті 22 липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. Олександр дуже вдало освоївся у складі "канонірів". Він вже закохав у себе фанатів Арсенала, які називають українця "капітаном без пов'язки".

За нову команду Зінченко провів вже 27 поєдинків, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Натомість Мудрик у Челсі ще не забивав. Михайло відіграв за команду Грема Поттера 7 матчів, у яких зробив дебютну результативну передачу у зустрічі з Лестером (1:3).

Зінченко вже у своєму першому сезоні за Арсенал може здобути своє чергове чемпіонство в АПЛ. "Каноніри" йдуть на першому місці, а перевага над другим МанСіті складає 8 балів. А от Челсі з 38 очками зберігає за собою 10-ту позицію.

Обидва футболісти наразі готуються у розташуванні збірної України до матчу кваліфікації на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок відбудеться 26 березня о 19:00 (за київським часом) на "Вемблі".