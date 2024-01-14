Сімейство Зінченка проти "царя звірів": хто виявився сильнішим у перетягуванні каната – відео

Олександр Зінченко для відновлення від наслідків травми обрав незвичну терапію. Зірковий футболіст разом зі своєю сім'ю вирушив до Об'єднаних Еміратів.

Там сімейство Зінченка відвідало популярний зоопарк Fame Park. Футболіст Арсеналу, а також його дружина Влада та донька Єва весело та з користю провели вільний час.

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Попри травму, Зінченко вирішив помірятися силою з левом у перетягуванні каната. Зірковий статус Олександра абсолютно не знітив представника родини котячих. Зінченку допомагала його дружина Влада, а також донька Єва. Однак навіть чисельна перевага не допомогла "каноніру" – сильнішим виявився "цар звірів". По завершенні змагання Олександр отримав табличку з написом: "Я програв".

Сімейство Зінченка проти лева: дивіться відео

Крім того, Зінченко погодував левів, мавпочок та інших диких звірів. А також зробив подарунок власнику зоопарку, подарувавши футболку зі своїм автографом.

Зінченко відвідав зоопарк в ОАЕ / instagram.com/sb_belhasa

Нагадаємо, що Олександр Зінченко через травму пропустив два останні поєдинки Арсеналу. Без українця "каноніри" зазнали двох поспіль поразок. Втім, до поєдинку проти Крістал Пелас, який відбудеться 20 січня, Зінченко повинен бути готовим.