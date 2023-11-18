"У них весь матч не затикається рот": Зінченко розповів про особливості збірної Італії

Олександр Зінченко висловився про суперника по вирішальному поєдинку кваліфікації Євро-2024. Зірка збірної України відзначив цікаві особливості "Скуадри Адзурри".

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє ключовий поєдинок відбору до чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Італії. Футболіст "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився очікуваннями від вирішальної гри.

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Зінченко: Італійці живуть грою кожну секунду

"Італійці люблять грати з м'ячем. Вони грають в комбінаційний футбол. Я зараз дуже багато звертаю уваги на те, як вони живуть футболом і грою. Гра починається не зі свистком судді, а раніше, ще в роздягальні. Те, як вони співають гімн, як вони живуть грою – це говорить про їх команду.

Вони живуть грою кожну секунду. Коли ти граєш проти суперника, у якого весь матч не затикається рот, вони такі всі енерджайзери, то ти сам, граючи проти них, губиш цю концентрацію. Це буває у всіх команд, але я б покращив це у нас теж", – сказав Зінченко.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Команді Сергія Реброва для виходу на Євро-2024 необхідна виключно перемога.