Зінченко презентував нову форму Манчестер Сіті: відео

Манчестер Сіті презентував третій комплект ігрової форми на сезон-2021/2022. Участь у презентації взяв українець Олександр Зінченко.

Поруч з найкращими

Резервний комплект форми Манчестер Сіті виконаний у темно-синіх кольорах. "Містяни" не зраджують своїм традиційним кольорам. Незмінним виробником форми став спортивний бренд Puma.

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"Містяни" зробили елегантну фотосесію та ролик. Участь у презентації взяло чимало зірок Манчестер Сіті – Рахім Стерлінг, Едерсон, Кевін Де Брюйне, Емерік Ляпорт, Філ Фоден, а також голкіперка жіночої команди та збірної Англії Еллі Робак. Не обійшлось і без Олександра Зінченка, який брав участь у представленні минулого гостьового комплекту форми.

Слід відзначити і участь у фотосесії головного наставника команди Пепа Гвардіоли.

Презентація форми: відео