Зінченко презентував нову форму Манчестер Сіті: відео
Джерело:Манчестер Сіті
Манчестер Сіті презентував третій комплект ігрової форми на сезон-2021/2022. Участь у презентації взяв українець Олександр Зінченко.
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Резервний комплект форми Манчестер Сіті виконаний у темно-синіх кольорах. "Містяни" не зраджують своїм традиційним кольорам. Незмінним виробником форми став спортивний бренд Puma.
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"Містяни" зробили елегантну фотосесію та ролик. Участь у презентації взяло чимало зірок Манчестер Сіті – Рахім Стерлінг, Едерсон, Кевін Де Брюйне, Емерік Ляпорт, Філ Фоден, а також голкіперка жіночої команди та збірної Англії Еллі Робак. Не обійшлось і без Олександра Зінченка, який брав участь у представленні минулого гостьового комплекту форми.
Слід відзначити і участь у фотосесії головного наставника команди Пепа Гвардіоли.
Презентація форми: відео
- Нагадаємо, що МанСіті з несподіваної поразки розпочав новий сезон в АПЛ. Команда Гвардіоли програла на виїзді Тоттенхему з мінімальним рахунком (1:0).
- Олександр Зінченко вийшов на футбольне поле на 79-й хвилині, але допомогти команді розписати мирову не зміг.
- Наступний матч Манчестер Сіті зіграє проти Норвіча. Домашній поєдинок "містян" відбудеться 21 серпня.