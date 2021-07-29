Зінченко представив нову гостьову форму Манчестер Сіті

Український півзахисник Олександр Зінченко взяв участь у представлені нової гостьової форми англійського Манчестер Сіті.

Гостьовий комплект Манчестер Сіті виконаний у білому кольорі з блакитними вставками. Натомість логотипи спонсорів спереду та на рукаві, герб клубу та логотип Puma виконані у веселкових кольорах. На думку дизайнерів, вони мають символізувати світло, яке переливається у краплях води.

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Сама форма присвячена проблемі з доступом до питної води у світі. Для виготовлення форми використали менше води, аніж зазвичай. А сам клуб розпочинає проєкт підвищення обізнаності та доступу до безпечної води у всьому світі.

Представили форму Манчестер сіті на стадіоні "Етіхад" чимало гравців "містян" – Габріель Жезус, Кайл Вокер, Емерік Ляпорт та Олександр Зінченко. А також футболістки жіночої команди Лора Кумбс та Керолайн Вейр.

Керолайн Вейр