Зінченко повторив досягнення легендарного українця в англійській Прем'єр-лізі
17 серпня 2021 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:Команда №1
Вийшовши на заміну в матчі проти Тоттенхема, Олександр Зінченко став другим українським футболістом, що зіграв у 5 сезонах АПЛ. І Зінченку лише 24 роки.
До цього це вдавалося лише ексзахиснику Арсенала та Вулверхемптона Олегу Лужному.
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Зінченко всі свої п'ять кампаній проводить у Манчестер Сіті (62 матчі), а от легенда Динамо чотири сезони виступав в Арсеналі і ще один – у Вулверхемптоні, зігравши загалом 81 поєдинок за два колективи.
Таблиця "Команда №1"
Кар'єра Зінченка у МанСіті
- Олександр Зінченко перейшов до Манчестер Сіті у 2016 році за 2 мільйони євро.
- Нині його трансферна вартість зросла у понад 10 разів і становить 28 мільйонів євро.
За час виступів у клубі він завоював срібну медаль Ліги чемпіонів і виграв чимало трофеїв:
- Чемпіонат Англії – 3 рази;
- Кубок Англії – 1 раз;
- Кубок ліги – 4 рази;
- Суперкубок Англії – 2 рази.