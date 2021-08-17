Зінченко повторив досягнення легендарного українця в англійській Прем'єр-лізі

17 серпня 2021 , 10:03
Читать новость на русском

Джерело:

Команда №1

Вийшовши на заміну в матчі проти Тоттенхема, Олександр Зінченко став другим українським футболістом, що зіграв у 5 сезонах АПЛ. І Зінченку лише 24 роки.

До цього це вдавалося лише ексзахиснику Арсенала та Вулверхемптона Олегу Лужному.

Дивіться також Відомі зарплати гравців Манчестер Сіті: скільки заробляє українець Зінченко

Зінченко всі свої п'ять кампаній проводить у Манчестер Сіті (62 матчі), а от легенда Динамо чотири сезони виступав в Арсеналі і ще один – у Вулверхемптоні, зігравши загалом 81 поєдинок за два колективи.


Таблиця "Команда №1"

Кар'єра Зінченка у МанСіті

  • Олександр Зінченко перейшов до Манчестер Сіті у 2016 році за 2 мільйони євро.
  • Нині його трансферна вартість зросла у понад 10 разів і становить 28 мільйонів євро.

За час виступів у клубі він завоював срібну медаль Ліги чемпіонів і виграв чимало трофеїв:

  • Чемпіонат Англії – 3 рази;
  • Кубок Англії – 1 раз;
  • Кубок ліги – 4 рази;
  • Суперкубок Англії – 2 рази.
Автор: Юрій Семенюк